Samsun’da TIR Yangını Kontrol Altına Alındı

KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TIR ALEV ALDI

Samsun’da seyir halindeki kimyasal madde yüklü bir TIR, alev alarak büyük bir yangına sebep oldu. TIR, kilometrelerce yanarak ilerledikten sonra bariyerlere çarpıp durdu; alevler ise çevredeki ağaçlıklı alana sıçradı. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Bu arada Samsun-Ankara karayolu, olay nedeniyle 20 dakika boyunca çift yönlü trafiğe kapalı kaldı.

OLAY YERİNDE SEFERBERLİK

Yangın, Samsun-Ankara kara yolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. TIR, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyaları Azerbaycan’a götürmek üzere yola çıktıktan kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Sürücü, alevleri fark ettikten sonra aracı güvenli bir alana çekmek üzere harekete geçti ancak TIR, yaklaşık 8 kilometre boyunca yanarak ilerlemeye devam etti. Araç, şarampoldeki bariyerlere çarparak durdu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dorse üzerindeki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yanma sürecine devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının yol kenarındaki ağaçlara sıçraması üzerine hızlı bir müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, Samsun-Ankara kara yolundaki trafik akışı 20 dakika aradan sonra kontrollü bir şekilde yeniden sağlanmaya başladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.