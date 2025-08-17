Samsun’da TIR Yangını Panik Yarattı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’da hareket halindeyken alev alan TIR, yaklaşık 8 kilometre yanarak ilerledikten sonra yol kenarında mola verdikleri restoranda bulunan müşteriler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu durum büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu. Kaza, Samsun-Ankara kara yolunun İlkadım ilçesi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Jamaladdin Mamadov’un kullandığı 77 HR 176 plakalı TIR’ın balatalarında yangın çıktı ve alevler dorsedeki yük olan boya, tiner ve madeni yağa sıçradı.

ÇARPMALAR VE YANGININ YAYILMASI

Yanan TIR, Çetin Y. yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile çarptıktan sonra Bora U. idaresindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca da çarptı. Bu çarpmanın ardından hafif ticari araç, TIR’dan dökülen yanıcı kutularla birlikte yanarak kullanılmaz hale geldi. Otomobil sürücüsü Çetin Y., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

REKABET DURUMU VE YANGINA MÜDAHALE

TIR sürücüsü Mamadov, frenlerinin tutmaması nedeniyle 8 kilometre boyunca ilerledikten sonra araçtan atladı. Kendisi hafif yaralanırken, TIR bariyerlere çarparak durdu ve tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. TIR’dan saçılan yanıcı maddeler yüzünden yol kenarında ve ormanda yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmekte hemen göreve başladı. Yangın nedeniyle kara yolu uzun bir süre ulaşıma kapandı, ancak ekiplerin çalışmaları neticesinde yol kontrollü olarak yeniden açıldı.

PANİK VERİCİ GÖRÜNTÜLER

TIR’ın yangın anları, hem araç sürücüleri hem de yol kenarındaki restoranda oturan kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, restorandaki müşterilerin büyük panik içinde bağırdığı ve durumu kaygıyla izledikleri dikkat çekti.