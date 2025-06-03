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Samsun’da Tırla Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINE DAİR DETAYLAR

Samsun’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, Atakum ilçesindeki Samsun-Ankara kara yolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsmail Demir yönetimindeki 31 K 9759 plakalı tır ile Yakup Gür’ün kullandığı 55 BU 166 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

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