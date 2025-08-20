Haberler

Samsun’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA VE CAN KAYBI

Samsun’un Terme ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. Park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 73. kilometresi Evci mevkisinde oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Y. (33) yönetimindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet Özdemir’in kullandığı 04 D 6425 plakalı çekici ve 33 ACH 862 plakalı tıra arkadan çarpıp altına girdi.

YARALILAR VE SAĞLIK DURUMU

Çarpma sonucunda, otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Yağcı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yusuf Y. ile Nimet Ceniklioğlu (36) ve A.C. (7) yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine taşındı. Yaralılardan Yusuf Y. ve Nimet Ceniklioğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

