Samsun’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

TRAFAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanıyor. Olay, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. M.Y. yönetimindeki 55 ALK 394 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen U.K. idaresindeki 55 E 2820 plakalı otomobille çarpışıyor.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Yakaladığı destekle durumu ilerleyen saatlerde netlik kazanıyor.