Haberler

Samsun’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

TRAFAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralanıyor. Olay, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. M.Y. yönetimindeki 55 ALK 394 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen U.K. idaresindeki 55 E 2820 plakalı otomobille çarpışıyor.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Yakaladığı destekle durumu ilerleyen saatlerde netlik kazanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.