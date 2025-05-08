Samsun’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Fen Lisesi kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ali Fuat Başgil Köprüsü’nden gelen 07 B 1658 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü R.S (75), Fen Lisesi kavşağına ulaştığı esnada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan gelen M.T.A (20) yönetimindeki 35 CFN 261 plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü M.T.A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.