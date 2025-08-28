Haberler

Samsun’da Trafik Kazasında 13 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 13’e ulaştı. Saat 16.00 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolunda, Recep D.’nin kullandığı 54 KF 226 plakalı otomobil ile Kurtça U. yönetimindeki 06 ABE 774 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirerek bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edilmesini sağladı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda sürücü Recep D. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan Fatik D. (4), Habibe D. (69), Hatice D. (67), Gülami D. (63), Murat Ali D. (13), Semra K. (5), Ayşe Mira K. (9), Berrak (3), Kurtça U. (31), Ahmethan U. (3), Ayşe Sıdıkha U. (7), Elif Nur U. (9) ve Fatma U. (32) sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne taşındı. Durumu ağır olan bazı yaralılar ise daha ileri tedavi için Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayı takip eden yetkililer, kazanın nedenini araştırmakta.

