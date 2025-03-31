Samsun’da Trafik Kazasında 3 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALILAR VAR

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, A.S. (59) yönetimindeki 55 LK 053 plakalı araç, M.Ş. (41) idaresindeki 80 EF 278 plakalı otomobil ile Kolay Kavşağı’nda çarpıştı.

KAZA SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü A.S. ile yolcular R.Y. (80) ve İ.I. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne taşındı. Jandarma ekipleri, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.