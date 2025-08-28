Haberler

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN SAMSUN

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.A. (69) kontrolündeki 55 ANB 831 plakalı cip, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde A.E. (25) tarafından kullanılan 52 VF 003 plakalı otomobile çarptı.

INJURED DRIVERS AND PASSENGERS TRANSPORTED TO HOSPITAL

Kaza sonucunda yaralanan sürücüler ile İ.A. (52) ve M.E.E. (14) sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.

