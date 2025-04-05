Samsun’da Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN’DA MEYDANA GELEN FECİ TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE SAAT

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde saat 23.00 sıralarında yaşandı. İlk belirlemelere göre, Samsun’dan Ordu yönüne giden Zekeriya Ateş’in kullandığı 06 DV 3250 plakalı otomobil, yağmur ve yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

ÇARPIŞMANIN DETAYLARI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Karşı şeride geçen araç, Taner Aydın’ın yönettiği 55 FA 026 plakalı otomobil ile şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya döndü. Kazada, 06 DV 3250 plakalı araçta bulunan sürücü Zekeriya Ateş, eşi Gülcan Ateş ve çocukları Emirhan Ateş ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve Aydın Aydın hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE CESETLERİN ÇIKARILMASI

Olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 4 kişi olay yerinde, Taner Aydın ise hastanede hayatını kaybetti. Cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu’na nakledildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın detaylarını ve sorumlularını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.