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Samsun’da Traktör Kazasında Kadın Vefat

TRAKTÖR KAZASI SONUCU AĞIR YARALANDI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, tarladan dönen bir kadının eşinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralandığı olayda 3 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi. Kaza Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Merve Diktaş, eşi Orhan Veysel Diktaş’ın kullandığı traktörle tarladan dönüş sırasında traktörün tekeri bir çukura girip zıpladı.

KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Traktörde bulunan Merve Diktaş (31) yere düşerek ağır yaralandı. 3 çocuk annesi Diktaş, Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Merve Diktaş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Diktaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı ve tarımda güvenliğin önemi yeniden gündeme geldi.

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