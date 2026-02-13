Samsun’da Traktör Nehre Devrildi: 1 Ölü

SAMSUN’DA TRAKTÖR KAZASI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Bafra ilçesinde yer alan Dedeli Mahallesi’nde meydana gelen bir kazada, Mustafa U. yönetimindeki odun parçaları yüklü traktör, Kızılırmak Nehri’ne devrildi. Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖRDE BULUNANLARDAN BİRİ CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Kazanın ardından ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ile birlikte traktörde bulunan gelini Hülya U. (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, 75 yaşındaki Mustafa U., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.