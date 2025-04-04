Samsun’da Tüfekle İş Yerini Vuran Şahıs Yakalandı

SAMSUN’DA İŞ YERİNE TÜFEKLİ SALDIRI DÜZENLENDİ
Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde bir kamyon garajına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde gerçekleşen olayda iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.
POLİS TAKİBİ SONUCU ŞÜPHELİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.Ö.’yü yakaladı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis sorgusuna tabi tutuldu.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sorgusu tamamlanan Z.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.