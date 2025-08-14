Samsun’da Tüfekle Vuran 2 Kişi Tutuklandı

SAMSUN’DA Tüfekli SALDIRI PERFORMANSI

Samsun’da tüfekle bir kişiyi ensesinden vuran iki şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinin Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde 8 gün önce yaşandı. Alınan bilgilere göre, çayevi önünde oturan M.K. (21), pompalı tüfekle yapılan saldırı sonucu ensesinden yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, ancak silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

YANIT VEREN POLİS EKİPLERİ

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucunda tüfek ateşi açan Ö.F.Ç. (19) ile B.A. (19) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların yanında, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

MAHKEME SÜRECİ VE SONUÇLAR

Polisteki sorguları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren iki şahıs, “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.