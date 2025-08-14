Haberler

Samsun’da Tüfekle Yaralanan Kişi Yakalandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Samsun’da, tüfekle bir şahsı ensesinden vurarak kaçan iki kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, 8 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesinde, Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çayevi önünde oturan M.K. (21), pompalı tüfekli bir saldırı sonucu ensesinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralık kişinin tedavisi sürerken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri takip ve araştırmalar sonucunda, tüfekle ateş açan Ö.F.Ç. (19) ile B.A. (19) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorguları tamamlandı ve bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildiler.

