Samsun’da Tüketici Şikayetleri Artıyor

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU SAYILARI

Samsun’da 2024 yılında tüketici hakem heyetlerine 13 bin 399 başvuru yapıldığı ve bu süreçte 13 bin 781 uyuşmazlığın karara bağlandığı kaydedildi. En fazla şikayet edilen konunun ayakkabılarla ilgili olduğu bildirildi. Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Cemil Kocaoğlu ve heyet üyeleri, 15-21 Mart tarihleri arasında Tüketiciyi Koruma Haftası sebebiyle Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti. Ziyarette, Ticaret İl Müdürlüğü’nün tüketici hakları üzerine gerçekleştirdiği faaliyetlerden, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayılarından ve bu başvurularla ilgili karar sayılarına dair bilgi verildi.

2025 YILINDAKİ BAŞVURU VERİLERİ

Samsun Valiliği’nden elde edilen verilere göre, 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine 2 bin 864 başvuru yapılmış durumda. 2024 yılından devreden başvurularla birlikte toplamda 3 bin 166 uyuşmazlık, tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanmış. 2024 yılı incelendiğinde ise, tüketicilerin en çok ayakkabıya dair konularda şikayette bulunduğu ve bu başvuruların toplam başvuruların yaklaşık yüzde 20,76’sını (2 bin 781 başvuru) oluşturduğu belirlenmiş. 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular için parasal sınırın 149 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

HAKSIZ FİYAT ARTISI BİLDİRİMİ UYGULAMASI

Ziyarette Vali Tavlı, Ahilik kültürünün tüketici hakları açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması ile ilgili bilgi sundu. Vali Tavlı, “Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla vatandaşlarımız, karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını hızlı bir şekilde bildirebilecek. Böylece tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçilecek ve adil bir ticari ortam oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Uygulamaya, mobil uygulama mağazalarından erişebilir ve e-Devlet hesaplarıyla giriş yapılabilir” şeklinde açıklamalar yaptı. Tüketici hakları konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.