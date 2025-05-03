Samsun’da Türk Ocağı Programı Düzenlendi

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ PROGRAMI

Samsun Türk Ocağı, “3 Mayıs Türkçülük Günü” dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Onur Anıtı’nda düzenlenen tören, Samsun Türk Ocağı, Büyük Turan Hareketi, Yusufeli Ülkücüler Teşkilatı ve Zafer Partisi’nin birlikte çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağatay Tufan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

3 MAYIS’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Tufan, 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. “3 Mayıs, Türk gençliğinin bir başkaldırış günüdür” diyerek bu tarihinin Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün liderliğinde Türk milliyetçilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine sahip çıkma mücadelesinin bir yansıması olduğunu ifade etti. “Bu hareket, Cumhuriyet döneminin ilk demokratik protestosudur” diyen Tufan, sonuçları itibarıyla Cumhuriyetin yeniden kuruluşunun ve demokratik hayata geçişin temel taşlarını oluşturduğunu belirtti. Türk milletinin birlik ve kararlılığına dikkat çeken Tufan, “3 Mayıs, atalarımızın kanları ve gözyaşlarıyla suladıkları aziz vatanın ilelebet Türklüğün olacağının haykırışıdır” sözleriyle milliyetçi ruhu vurguladı.

TERÖR VE ADALET VURGUSU

Tufan, son günlerdeki gelişmelere dair önemli mesajlar da iletti. “Terörsüz Türkiye ancak, Suriye’deki uzantısı dahil PKK’nın kayıtsız şartsız yüce Türk adaletine teslim olması ile mümkün olacaktır” dedi. Bu durumun dışında hiçbir çözümün Türk milletinin vicdanında kabul edilmeyeceğini belirten Tufan, “Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca, Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesi ve Türk vatandaşlığını tanımlayan 66. maddesinin kırmızı çizgiler olduğunu da ifade etti.