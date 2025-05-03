Samsun’da Türkçülük Günü Kutlandı

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Samsun’da 3 Mayıs Türkçülük Günü, geleneksel bahar şöleni ile coşkuyla kutlandı. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, programın yapıldığı Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu’nda yaptığı konuşmada, 3 Mayıs 1944’ün Türk milletinin tarihinde önemli bir direniş ve diriliş günü olduğunu ifade etti. Mucur, 3 Mayıs’ın büyük bir mücadele günü olduğunun altını çizerek, “3 Mayıs, Türk milliyetçiliğini mahkum etmeye çalışan karanlık zihniyetlere karşı, inançla verilen büyük bir mücadelenin adıdır. Bu kutlu gün, Türk milliyetçiliğinin zindanlara sığmayacak kadar güçlü bir irade olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.” dedi. Ayrıca, Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve 3 Mayıs 1944’ün dava adamlarını rahmetle anma fırsatını kaçırmadı. Mucur, “Milliyetçi-Ülkücü Hareket var oldukça, onların davası da ilelebet yaşayacaktır.” şeklinde ekledi.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER VE KATILIM

Konuşmanın ardından Türkçülüğün simgelerinden biri olan demir dövme geleneği sergilendi. Ayrıca doğa yürüyüşü düzenlendi. Çocuklar için keyifli aktiviteler arasında yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme oyunları yer aldı. MHP Samsun İl Başkanlığı’nın öncülüğünde, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliği, TÜRKAV Samsun Şubesi ve Türk Hukuk Enstitüsü Samsun Şubesi’nin iş birliğiyle düzenlenen bu programa toplumun çeşitli kesimlerinden kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk yoğun ilgi gösterdi.