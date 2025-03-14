Samsun’da Tütün ve Makaron Operasyonu

KAÇAĞA GÖZ AÇTIRMAYAN OPERASYON

Samsun’da polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada toplamda 18 bin 800 adet kaçak makaron, 30 kilogram açık kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.