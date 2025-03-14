Haberler

Samsun’da Tütün ve Makaron Operasyonu

KAÇAĞA GÖZ AÇTIRMAYAN OPERASYON

Samsun’da polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada toplamda 18 bin 800 adet kaçak makaron, 30 kilogram açık kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi bulundu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi'nde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haberler

Vestiyere Sıkışan Papağan Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir papağan, vestiyerin arkasında sıkıştı. İtfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için vestiyere delik açarak başarılı bir müdahalede bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.