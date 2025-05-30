Samsun’da Tütünsüz Gün Yürüyüşü Yapıldı

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ KUTLANDI

Samsun’da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Tütünsüz Günü münasebetiyle bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Samsun Verem Savaş Dispanseri önünde buluşan sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar, “Sigarayı bırak, hayatını değiştir” temalı dövizler taşıyarak bando takımı eşliğinde yürüyüş yaptı. Etkinlik, Bulvar AVM önünde sonlandı.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLDİ

Yürüyüşün ardından kurulan stantta, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi aktarıldı, boy kilo indeksleri hesaplandı ve ücretsiz karbonmonoksit ölçümü yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, etkinlikle dumansız hava sahasının korunmasını ve tütünsüz yaşama geçişin teşvik edilmesini amaçladıklarını belirtti.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNLERİNE DAVET

Doktor Öz, sigara içenleri sigara bırakma polikliniklerine yönlendirerek cesaretlendirmek istediklerini ifade etti. “Hem sigarayı bırakmaları için uğraştık hem de pasif içicilikten etkilenenlerin dikkatini çekmeye çalıştık. Sigara içmeyen bireyler de dumanına maruz kaldıkları için ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.” diyen Öz, farkındalık yaratmak için bando ekibiyle yürümelerinin sebebini anlattı. Sağlıklı yaşam merkezleri ve hastanelerde sigarayı bırakma hizmetlerinin verildiğini vurguladı.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Etkinliğe Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Yunus Emre Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.