Samsun’da Uluslararası Bisiklet Turu Yapıldı

ULUSLARARASI BİSİKLET TURUNA İLGİ BÜYÜK

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliğinde hayata geçirilen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, bisikletçilerin Salıpazarı ilçesine ulaşmasıyla devam ediyor. Yarışmanın başlangıcında sporcular, İlkadım Tütün İskelesi’nden yola çıkarak Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Terme ve Salıpazarı güzergahlarını takip etti. Zorlu ve heyecan dolu etabın final noktası olarak Çarşamba Adapark seçildi.

SALIPAZARI ETABOVERSİZ İLGİ İLE KARŞILANDI

Yarışmada toplamda 23 ülkeden 109 bisikletçi pedal çeviriyor. Salıpazarı etabında bisikletçileri, Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından 100. Yıl Bulvarı Kavşağı’nda karşılandı. Başkan Karaca, sporcuları ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böylesine önemli bir organizasyonun Salıpazarı’ndan geçmesi bizler için gurur verici. Sporcularımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

TUR 30 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başladığı Tütün İskelesi’nde sona erecek. Bu organizasyonun bisiklet tutkunları için büyük bir önem taşıdığı ve katılımcılar arasında dostluk bağlarının güçlendiği vurgulanıyor.