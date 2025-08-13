Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Bulunan C.K. Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemek amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda C.K. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin ikametine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, 561 gram kubar esrar maddesi, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet hassas terazi, bir adet dedektör, iki adet tarihi obje ve bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.K., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

