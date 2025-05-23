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Samsun’da Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

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OPERASYON SONUCU YAKALAMA

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi’nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda C.A. isimli şahıs yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE BULGULARI

Yapılan aramalarda C.A.’nın üzerinde ve ikametinde 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERİLME

Burada tutuklanan C.A., Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu tür operasyonlar devam ediyor.

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