Samsun’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyonda, gitar çantası içinde bulunan cips paketine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde tespit edildi. Olayda iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K. (39) ve Ş.Y. (32) isimli şahısları takibe alarak Kavak’ta durdurdu.

ARAMA SONUCUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Zanlıların üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan detaylı aramalarda, gitar çantasının içindeki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ile iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyet birimlerine götürüldü.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

