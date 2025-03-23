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Samsun’da Uyuşturucu Hükümlüsü Polis Tarafından Yakalandı

UYUŞTURUCU SUÇUYLA YARGILANAN ŞAHIS YAKALANDI

Samsun’da uyuşturucu suçları nedeniyle 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi, polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 15 yıl, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan da 2 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.Ö.’yü ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan İ.Ö., polis işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Bu olay, Samsun’daki uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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