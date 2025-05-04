Samsun’da Uyuşturucu İle Yakalanma Olayı

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da, polisin takip çalışmaları sonucunda bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Alaçam ilçesinde uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yapılan incelemeler kapsamında, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.K. isimli 24 yaşındaki şahsın üzerinde ve yaşadığı yerinde arama gerçekleştirdi.

ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULAR KAPANDA

Gerçekleştirilen aramalarda, toplam 211,6 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve sıvı halde bulunan 2 adet 0.5 litrelik pet şişe ile birlikte 26,30 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler bulundu. C.K. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.