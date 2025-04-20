Samsun’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

ENJEKTÖRE ÇEKİLMİŞ LİKİT ESRAR VE SENTETİK ECZA HAP

Samsun’da, düzenlenen bir operasyonda enjektöre çekilmiş likit esrar ve sentetik ecza haplar ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

OPERASYONDA YAKALANANLAR

Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 12 adet enjektöre çekilmiş toplamda 60 ml likit esrar, 28 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 bin 240 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgili olarak 6 kişi yakalanırken, soruşturma devam ediyor.