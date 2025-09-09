Samsun’da Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDI

Samsun’da evinde uyuşturucu bulunduran bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İlkadım ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyon sonucunda D.K. (42) isimli şahısın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

ARAMA SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

D.K.’nın ikametinde gerçekleştirilen arama işlemi sırasında, 304 adet ecstasy hap, 150 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.