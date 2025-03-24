Samsun’da Uyuşturucu Operasyonlarında İki Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA İKİ GÖZALTI

Samsun’un İlkadım ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda Afyon sakızı, bonzai ve sentetik ecza ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde İ.S. (47) isimli şahsın evinde arama yaptı. Bu arama sonucunda, yaklaşık 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. İ.S. gözaltına alındı.

HAZVA’DA YAPILAN OPERASYON

Narkotik polisi, Havza ilçesinde düzenlediği başka bir operasyonda N.I. (37) isimli şahsın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 21 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Bu olay sonucunda N.I. gözaltına alındı.

Samsun’daki bu uyuşturucu operasyonları, il genelinde narkotik suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olup, yetkililer tarafından yürütülen çalışmaların önemini ortaya koyuyor.