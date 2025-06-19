Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle’de uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adres üzerindeki operasyonu hayata geçirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve iki uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Yapılan işlemler neticesinde G.Ö. (46) ve D.A. (26) emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.