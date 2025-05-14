Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 3 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere karşı çalışma yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 140 gram sentetik uyuşturucu ve 14 bin 408 sentetik ecza hapı bulundu. Operasyon neticesinde yakalanan 3 şüpheli, emniyet birimlerine götürüldü.