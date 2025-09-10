Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 3 KİŞİ YAKALANDI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 3 şahıs gözaltına alındı. Kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İlkadım ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile evdeki kapılara ait olmadığı belirlenen bir anahtar ele geçirildi.

ÇATI KATINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelenen ekipler, ele geçirilen anahtarın komşu binanın çatı katı kapısına ait olduğunu tespit etti. Bu kapsamda yapılan araştırma sonucunda, bahsi geçen çatı katında 15 bin 878 uyuşturucu hap ve 56,48 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Ü.Ö. (36), Ş.V. (44) ve F.T. (43) işlemleri için emniyete götürüldü.