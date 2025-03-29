Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Samsun’da narkotik polisi, özel harekat polisinin desteğiyle bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile birlikte zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

Yapılan aramalarda, toplamda 1 kilogram 400 gram metamfetamin, 880 adet ecstasy hap, 18 gram kokain, 200 adet sentetik ecza ve 500 gram bonzai üretiminde kullanılan hammadde olan Fubinica ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi hakkında işlemler sürüyor. Soruşturma devam ediyor.