Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA 7 GÖZALTI

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenliyor.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ekipler, 505 mililitre likit esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 10,49 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, 0,77 gram kokain ile 27 adet tabanca fişeği ele geçiriyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürülüyor.