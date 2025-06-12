Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA 7 GÖZALTI

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenliyor.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ekipler, 505 mililitre likit esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 10,49 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, 0,77 gram kokain ile 27 adet tabanca fişeği ele geçiriyor. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara Mahkemesi Hükümleri Reddetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetinde sanıkların istinaf dilekçelerini reddetti. Tetikçi ve azmettirenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, tahliye talepleri ise kabul edilmedi.
Haberler

Survivor’da Finalistler Belli Oldu

11 Haziran'da gerçekleştirilen Survivor All Star 2025 dokunulmazlık oyunuyla birlikte yarı finalistler belirlendi. Yarışmada elenen isimler ve ödül sahibi merak ediliyor. Detaylar haberlerde yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.