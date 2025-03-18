Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: Cezalı Şahıs Yakalandı

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı. Alınan bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Operasyonlarda, bin 396 adet sentetik ecza, 9,60 gram sentetik kannabinoid, 2,92 gram metamfetamin ve 4,45 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 2 kişi gözaltına alındı ve 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. “Uyuşturucunun gölgesi bile kalmayacak, mücadelemiz sonuna kadar sürecek” mesajı verildi.