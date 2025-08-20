Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Gözaltılar

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, iki kişi gözaltına alındı ve 5 bin adet sentetik ecza ile bir adet tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Atakum ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Arama Sonucu Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda, K.Ş. (26) ve S.H. (27) isimli şahısların evlerinde 5 bin adet sentetik ecza ile ruhsatsız bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma süreci halen devam ediyor.