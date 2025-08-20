Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Gözaltılar

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda, iki kişi gözaltına alındı ve 5 bin adet sentetik ecza ile bir adet tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Atakum ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Arama Sonucu Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda, K.Ş. (26) ve S.H. (27) isimli şahısların evlerinde 5 bin adet sentetik ecza ile ruhsatsız bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma süreci halen devam ediyor.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

