Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

POLİS OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, gitar çantasındaki cips paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde yakalandı ve 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan alışılmadık bir yöntem tespit edildi.

GİTAR ÇANTASINDA UYUŞTURUCU MADDE

Narkotik polisi, E.K. (39) ve Ş.Y. (32) isimli şahısların bulunduğu yerde ve yanlarındaki gitar çantasında detaylı bir arama yaptı. Aramalarda, gitar çantasındaki cips paketine gizlenmiş toplamda 40,40 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatına ulaşıldı. Olayla ilgili olarak, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

