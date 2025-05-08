Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

İKLİMLENDİRME SİSTEMİYLE ÜRETİM YAPILDIYI

Samsun’da, iklimlendirme sistemi kurulan bir evde yapılan operasyonda 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesi amacıyla yaptıkları araştırmada M.S. (36) adlı kişinin piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına ulaştı.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, M.S.’nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan detaylı aramada, iklimlendirme sistemi ile yetiştirilen 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürdürülen inceleme çalışmaları devam ediyor.