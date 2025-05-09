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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik olarak İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

YAPILAN ARAMALARDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, toplam 3 bin 462 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü.

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