Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU SEVEN GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 1156 uyuşturucu hap, 123,61 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.