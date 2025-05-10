Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU SEVEN GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

OPERASYON SONUCU ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 1156 uyuşturucu hap, 123,61 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Erkek Takımı Unicaja’yla Finalde

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Yakup Sekizkök, Unicaja Malaga'nın güçlü bir takım olduğunu vurguladı. Oyuncular Göksenin Köksal ve James Palmer ise final maçıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Haberler

PakiStan DışiŞleri BakaNı Dar: “PakiStan Ve Hindistan AteŞKes AnlaŞtı”

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Pakistan ve Hindistan arasında hemen uygulanacak bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.