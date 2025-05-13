Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik bir çalışma yürüttü.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, toplam 1 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu madde, 25 sentetik ecza hapı, bir hassas terazi ve kurusu sıkı bir tabanca ele geçirildi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan H.Ç. (50) ve E.Ö. (39), emniyete götürüldü.