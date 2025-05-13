Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’da, narkotik polisinin gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda 14 bin 408 adet sentetik ecza hap ile 140 gram bonzai ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişiler üzerine İlkadım ve Canik ilçelerinde harekete geçti. Yapılan aramalarda, belirtilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE SÜREÇ

Bu operasyon kapsamında 3 medya şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sürdüğü bu süreçte, yetkililer toplum sağlığını korumaya yönelik yoğun çaba gösteriyor.