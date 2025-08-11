Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MALZEME

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram skunk yakalandı. Bu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

SÜREKLİ DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemek amacıyla kent genelinde aktif olarak çalışmalar yapıyor.

POLİS OPERASYONU VE GÖZATILAR

Polis ekipleri, Samsun Otogarı’nda düzenledikleri operasyonda, şehirler arası otobüsün bagajında kutu içinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçiriyor. Operasyon dahilinde gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri ise devam ediyor.

Belen’de Otobüs Yangını Söndürüldü

Belen'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın anında 20 yolcu güvenle tahliye edildi.
Mahmut Orhan Bozkurt İşareti Yüzünden İptal

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir konser sırasında sahnede yaptığı el hareketiyle tartışma yarattı ve bu nedenle etkinlik iptal oldu.

