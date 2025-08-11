Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLEN MALZEME
Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram skunk yakalandı. Bu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
SÜREKLİ DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemek amacıyla kent genelinde aktif olarak çalışmalar yapıyor.
POLİS OPERASYONU VE GÖZATILAR
Polis ekipleri, Samsun Otogarı’nda düzenledikleri operasyonda, şehirler arası otobüsün bagajında kutu içinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçiriyor. Operasyon dahilinde gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri ise devam ediyor.