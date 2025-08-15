Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU: KENEVE BİTKİSİ VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, tarlada ekili kenevir bitkisi ve kubar esrar yakalandı. Alınan bilgilere göre, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin engellenmesine yönelik olarak yürüttükleri çalışmalar sonucunda A.A. (48) isimli bireyin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini edindi.

ŞAHSA OPERASYON DÜZENLENDİ

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, belirlenen şahsın ikametgahına ve tarlasına operasyon organize etti. Gerçekleştirilen aramada, tarlada özel olarak yetiştirilmiş 9 kök kenevir bitkisi ve toplam 1 kilo 354 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam ediyor.