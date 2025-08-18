Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTILAR

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu çalışma çerçevesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 269,71 gram sentetik uyuşturucu, 216 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve aracılar konusunda gerekli işlemler yapılıyor.

GÖZALTILARIN DURUMU

Operasyon sırasında gözaltına alınan 6 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

