Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik detaylı bir çalışma yaptı.

ARACINDA NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Ekipler, narkotik köpeği “Hektör”ün de yer aldığı bir araçta gerçekleştirdikleri aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sırasında araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

