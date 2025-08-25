Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik detaylı bir çalışma yaptı.
ARACINDA NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI
Ekipler, narkotik köpeği “Hektör”ün de yer aldığı bir araçta gerçekleştirdikleri aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sırasında araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.