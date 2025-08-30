Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, iki firari hükümlü de dâhil olmak üzere toplamda 7 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Havza ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, pek çok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 1077 sentetik ecza hapı, 19,83 gram sentetik uyuşturucu, 6,50 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız bir tabanca, iki ruhsatsız tüfek, iki kurusıkı tabanca ve 50 tabanca fişeği operasyon sırasında bulundu. Ayrıca, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü de ele geçirildi.