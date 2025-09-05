Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun’da jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu neticesinde 2 kg 355 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen bir çalışma çerçevesinde harekete geçti.

ŞAHSILARIN KİMLİKLERİ VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan araştırmalar sonucunda M.N. (47) ve M.Ş.K. (36) isimli şahısların uyuşturucu bulundurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerine ve bahçelerine yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 kg 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar, Motor Sporlarıyla Anılıyor

Afyonkarahisar, motor sporları ile tanınmaya başladı. 3-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, 105 sporcuyla Türk sporu için önemli bir fırsat sunacak.
Başarılı Gazeteci Fatma Yazıcı Hayatını Kaybetti

Aydın halkının gündemini etkileyen gazeteci Fatma Yazıcı’nın beklenmedik ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ölüm yaşı hakkında bilgi verilmedi.

