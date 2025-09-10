Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI
Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi.
YAPILAN ARAMALARDA BULUNANLAR
Gerçekleştirilen aramalarda, 1093 sentetik ecza hapı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete işlemleri için götürüldü.