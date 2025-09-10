Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI

Samsun’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

YAPILAN ARAMALARDA BULUNANLAR

Gerçekleştirilen aramalarda, 1093 sentetik ecza hapı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete işlemleri için götürüldü.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

