Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA BAŞARILI OPERASYON

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemek adına yaptıkları araştırmada, R.D. (60) isimli şahsın havayolu ile ülkeye uyuşturucu madde getireceğine dair bilgilere ulaştı.

ŞAHIS ÜZERİNDE VE EVİNDE NARKOTİK ARAMASI YAPILDI

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.D.’nin üzerinde ve ikametinde narkotik dedektör köpeği ile arama gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 100 gram reçine esrar ile 5 gram marihuana esrar bulundu. R.D. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.